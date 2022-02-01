На Донетчине выявили почти 1200 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки, 31 января, лаборатории сообщили о еще 1167 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли 12 пациентов, а выздоровели 301.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 182 268 человек. Из них 166 100 пациентов выздоровели, 5 319 — умерли.

По данным Минздрава, в понедельник, 31 января, в Украине выявили 30 786 случаев заражения коронавирусом, что на 8 760 случаев больше, чем днем ранее.