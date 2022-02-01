На Луганщине за сутки выявили 756 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 756 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 23 человека, умерли от осложнений заболевания 5 мужчин — 57-летний из Лисичанска, 69-летний из Марковского района, 63-летний из Попаснянского района, 55-летний из Станицы Луганской и 78-летний из Старобельского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 65 690 жителей области. Из них выздоровели — 57 994 человек, умерли — 2 276 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 704 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 53,4 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за понедельник, 31 января, в Украине выявили 30 786 случаев заражения коронавирусом, что на 8 760 случаев больше, чем днем ранее