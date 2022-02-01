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ГБР завершило расследование гибели трех военных на Донбассе

01 февраля 2022, 13:32

ГБР завершило расследование гибели трех военных на Донбассе

Государственное бюро расследований завершило расследование гибели трех военнослужащих в Донецкой области в феврале 2021 года. Перед судом предстанет бывший начальник инженерной службы одной из воинских частей, сообщает пресс-служба ГБР.

По информации Бюро, бывшему начальнику было известно о противотанковых минах, которые находились на дороге поблизости населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Однако он не обозначил взрывные устройства предупреждающими знаками и не огородил опасный участок.

Более того, экс-военнослужащий не поставил в известность командование о наличии мин и не предпринял каких-либо мер по их уничтожению, отметили в ГБР.

Утром 14 февраля 2021-го группа военных, которые передвигались по этой дороге с одного командного пункта на другой, подорвались на минах. Трое из них погибли.

Экс-начальник инженерной службы обвиняется в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (часть 3 статьи 425 УК Украины). Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

14 февраля 2021 года, вблизи поселка Новолуганское Донецкой области погибли трое украинских военных, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

ГБР открыло уголовное производство в связи с гибелью трех военнослужащих в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

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Места
Мины подрыв на мине
Места
Новолуганское
Организации
ГБР

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