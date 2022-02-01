Правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры в тюрьмах «ДНР»

Правоохранители заблокировали незаконный механизм мошеннического выманивания денег у украинских граждан, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Жителю Краматорска Донецкой области сообщили о подозрении в пособничестве завладению чужим имуществом путем обмана, которое осуществлялось по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с применением электронно-вычислительной техники (часть 5 статьи 25, часть 3 статьи 190 УК Украины).

Как сообщается, подозреваемый вступил в сговор с представителями оккупационной администрации РФ так называемой «ДНР».



В тюрьмах под их контролем была создана разветвленная сеть колл-центров. Заключенные звонили по телефону гражданам Украины и, представляясь сотрудниками известных украинских банков, выманивали у них конфиденциальные персональные и банковские данные. После этого они завладевали денежными средствами с их карточных счетов.

Обналичивание похищенных средств и их последующую переправку через линию соприкосновения координировал подозреваемый.



Его курьерами были жители подконтрольных украинским властям территорий, имеющие также гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц и финансовые сервисы.



Часть похищенных денег злоумыщленники передавали «правоохранителям» на неподконтрольных территориях, которые координировали деятельность колл-центров.

Во время проведения обысков силовики обнаружили и изъяли многочисленные банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и сообщении о подозрении всем соучастникам преступной группировки.