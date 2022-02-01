СБУ задержала на Донетчине участницу группировки «Пятнашка»

Контрразведка СБУ установила местонахождение и задержала в Донецкой области участницу группировки «Пятнашка», сообщает пресс-служба СБУ.



Злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил АТО на Донбассе.



По данным следствия, задержанная — жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы.



После курса подготовки в рядах боевиков, ее привлекали к выполнению задач против подразделений украинской армии.



Впоследствии злоумышленница покинула группировку и длительное время скрывалась от правосудия, отмечается в сообщении.



Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по части 1 статьи 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Решается вопрос по поводу избрания судом меры пресечения в отношении задержанной.