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СБУ задержала на Донетчине участницу группировки «Пятнашка»

01 февраля 2022, 16:15

СБУ задержала на Донетчине участницу группировки «Пятнашка»

Контрразведка СБУ установила местонахождение и задержала в Донецкой области участницу группировки «Пятнашка», сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил АТО на Донбассе.

По данным следствия, задержанная — жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы.

После курса подготовки в рядах боевиков, ее привлекали к выполнению задач против подразделений украинской армии.

Впоследствии злоумышленница покинула группировку и длительное время скрывалась от правосудия, отмечается в сообщении.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по части 1 статьи 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Решается вопрос по поводу избрания судом меры пресечения в отношении задержанной.

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