Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 миллиарда евро

Европейская комиссия сегодня, 1 февраля, сообщила о принятом решении предоставить Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Информацию об этом обнародовала в Twitter ее председатель Урсула фон дер Ляйен.



Кроме того, она обратилась с призывом к Европарламенту и Совету ЕС, чтобы первый транш помощи был переведен в Украину как можно скорее.



«Еврокомиссия выделила 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС принять соответствующее решение в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи на 600 миллионов евро как можно раньше. Евросоюз поддерживает Украину», — отметила глава Еврокомиссии.

Украина в октябре 2021 года получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 миллионов евро. В Минфине сообщили, что кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года.