Долг 50 миллионов: На Донетчине снова бастуют шахтеры

В Доброполье горняки шахты «Алмазная» объявили акцию протеста, требуя выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



Он написал, что 39 горняков шахты Алмазная «Добропольеуголь-добыча» сегодня, 1 февраля, оставались под землей, но потом поднялись на поверхность.



«Трудовой коллектив принял решение продолжать акцию протеста, не спускаясь в шахту. В настоящее время с предприятия сообщают, что к протесту присоединились 1-я и 2-я смены шахты — горняки отказались добывать уголь, пока с ними не рассчитаются по зарплатным долгам», — сообщил Волынец.



По его словам, шахта работает в режиме жизнеобеспечения.



Глава НПГУ также отметил, что по состоянию на конец января официальная зарплатная задолженность перед работниками структурных подразделений «Добропольеуголь-добыча» составила 50 млн гривен.



В целом по Украине задолженность по заработной плате перед работниками государственных шахт выросла на 700 млн гривен январского зарплатного фонда и достигла 2 млрд гривен.

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