В Офисе президента прокомментировали заявление Данилова о Минских соглашениях

Власть Украины считает Минские соглашения рамочными и будет искать шаги по их выполнению, которые гарантируют долговременный мир.



Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».



Таким образом он прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что эти соглашения невозможно выполнить.



По словам Подоляка, все время, что существуют Минские договоренности, ведется дискуссия по поводу параметров того, как их можно выполнить. Советник главы ОП уточнил, что ее участниками становятся и должностные лица Украины, «в частности, и господин Данилов», но «они это делают скорее в публицистическом стиле».



«В чем значение "Минска"? Это единственное соглашение об окончании войны на Донбассе, которое признает РФ и которое обозначает возможный путь к возвращению под контроль Украины временно оккупированных территорий ОРДЛО. Однако это рамочное соглашение. Именно для того существует переговорный формат Трехсторонней контактной группы, чтобы согласовать конкретные практические шаги на пути возможного выполнения этого соглашения», — отметил Подоляк.



Он отметил, что Минские соглашения были созданы во время каденции пятого президента, а нынешней политической команде пришлось принять их «как дипломатическое наследство предыдущих лет».



Подоляк подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы определить шаги для выполнения Минских соглашений, которые бы могли гарантировать Украине долговременный мир.



«Власть не отбрасывает Минские договоренности, а делает все для того, чтобы в их рамках стопроцентно сохранить суверенитет и демократический характер Украины на всей нашей территории», — подытожил он.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что попытка выполнения Минских соглашений может привести к дестабилизации ситуации в Украине.



По его мнению, данные соглашения не принимает общество и будет против их реализации. Украинские власти несколько раз пытались изменить их содержание, но Россия отказывается это делать.