В отдельных районах Донецкой области ученики первых классов уйдут на дополнительные каникулы в связи с обострением эпидемической обстановки.



Соответствующий «приказ» опубликовало «министерство образования и науки» группировки «ДНР».



Так, первоклассники уйдут на каникулы на период с 3 по 16 февраля. Учащиеся 2-х — 11-х классов на это время переводятся на дистанционное обучение.

Накануне «ДНР» ввела дополнительные коронавирусные ограничения. В частности, с 10 февраля посещение учреждений культуры, спорта и заведений общепита будет возможно только при наличии документа о вакцинации или перенесенной болезни. Читайте также: «Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!