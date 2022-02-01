Накануне «ДНР» ввела дополнительные коронавирусные ограничения. В частности, с 10 февраля посещение учреждений культуры, спорта и заведений общепита будет возможно только при наличии документа о вакцинации или перенесенной болезни.
В отдельных районах Донецкой области ученики первых классов уйдут на дополнительные каникулы в связи с обострением эпидемической обстановки.
Соответствующий «приказ» опубликовало «министерство образования и науки» группировки «ДНР».
Так, первоклассники уйдут на каникулы на период с 3 по 16 февраля. Учащиеся 2-х — 11-х классов на это время переводятся на дистанционное обучение.
Накануне «ДНР» ввела дополнительные коронавирусные ограничения. В частности, с 10 февраля посещение учреждений культуры, спорта и заведений общепита будет возможно только при наличии документа о вакцинации или перенесенной болезни.