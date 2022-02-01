Накануне «ДНР» ввела дополнительные коронавирусные ограничения. В частности, с 10 февраля посещение учреждений культуры, спорта и заведений общепита будет возможно только при наличии документа о вакцинации или перенесенной болезни.

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