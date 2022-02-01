Штаб ООС: На Донбассе с начала суток не стреляли

Во вторник, 1 февраля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе сохранялась тишина. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.



В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.