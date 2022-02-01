Предприятия Метинвеста в Кривом Роге обыскивают, работа частично парализована

Правоохранители проводят обыск на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге по делу о налоговых нарушений. Работа предприятий частично парализована. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В Метинвесте заявляют, что следственные действия проводятся внезапно и называют происходящее «беспрецедентным необоснованным давлением на бизнес».



«В своих действиях правоохранители фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса», — следует из заявления компании.



Компания заявляет, что руководствуется принципами открытости и ведет вою хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка. Там также приводят данные о суммах перечислений в бюджет Украины. Так, в 2021 году Метинвест выплатил почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.



«Метинвест официально заявляет, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами, в частности для опровержения ложной информации о невыполнении налоговых обязательств. Все документы, запрашиваемые правоохранительными органами, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки» — говорится в заявлении.



Компания также призвала правоохранительные органы «воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия Группы из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых вычетов"».