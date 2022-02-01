Ряду городов Донетчины сократят подачу воды из-за аварий на водоводе

В среду, 2 февраля, сократят подачу воды ряду городов Донецкой области, сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».



Как отмечается, это связано с проведением аварийных, ремонтно-восстановительных работ на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода.



Подача воды будет сокращена с 6 утра в городах: Славянск, Краматорск, Дружковка. Полностью будет прекращена подача воды в Константиновку.



Кроме того, 2 февраля с 10:00 в связи с аварией на водоводе диаметром 1000 мм «Карловка-Ривне» подача воды с Селидовского на Новогродовское направление будет прекращена до окончания ремонтных работ.