Действия российского флота в Азовском море вызывают обеспокоенность — евродепутат

Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер выразил обеспокоенность деятельностью военно-морского флота МФ России в акватории Азовского моря. Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде, сообщает «Укринформ».



«Мы посетили Мариуполь, потому что нас беспокоит деятельность военно-морского флота России в акватории Азовского моря, а также действия в отношении украинских кораблей или судов под украинским флагом», — сказал Макалистер.



Он также акцентировал, что ЕС единогласно осуждает агрессию России по отношению к Украине и действия Кремля, направленные на подрыв европейской безопасности и демократии.



«Ни одна страна не должна угрожать другой стране и вести враждебные действия друг против друга. Конфликт (на востоке Украины — ред.) должен быть разрешен путем дипломатического диалога», — подчеркнул евродепутат.



Он заверил, что ЕС будет и дальше заниматься вопросом поиска дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.