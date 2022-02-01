Правоохранители рассказали, зачем обыскивали ГОКи Метинвеста

Бюро экономической безопасности совместно с СБУ провели обыскина горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 212 УКУ (умышленное уклонение от уплаты налогов), сообщили в пресс-службе БЭБ.



По версии следствия, ГОКи Метинвеста при проведении хозяйственной деятельности по добыче и переработке полезных ископаемых занижали рентную плату за пользование недрами. В результате этого за 2018 — 2020 года должностные лица четырех предприятий уклонились от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн, что следует из выводов налоговой службы.



Обски прошли в административных зданиях компании, а также на месторождениях и производственных мощностях.



В комментарии «Украинской правде» в СБУ рассказали, что обыски прошли на основании определений Печерского районного суда г. Киева. Сотрудники СБУ вовлечены в процесс на основании поручения Офиса генерального прокурора Украины, который и осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству.



В Метинвесте заявляют, что следственные действия проводятся внезапно и называют происходящее «беспрецедентным необоснованным давлением на бизнес».