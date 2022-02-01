Бомба в «администрации ДНР» и голодовка в плену. Главное за день

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Эскалации ситуации вокруг границ Украины



● Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от украинских границ, что станет важным сигналом к деэскалации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По словам президента, сейчас вдоль границ Украины находятся около 100 тысяч российских военных.



● Президент России Владимир Путин заявил, что не заинтересован в негативном сценарии развития событий вокруг Украины, поэтому Москва продолжит переговоры по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США и НАТО в своих письменных ответах России по долгосрочным юридическим гарантиям безопасности проигнорировали основные требования России.



Что еще произошло



● Президент Владимир Зеленский, говоря о перспективах реализации Минских договоренностей в полном объеме, заявил, что не доволен всеми пунктами соглашений, но Украина должна способствовать деоккупации неподконтрольных районов Донбасса. Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что попытка выполнения Минских соглашений может привести к дестабилизации ситуации в Украине.



● Группировка «ДНР» заявила, что время проверки здания «администрации» Киевского района оккупированного Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство с поражающими элементами.



● Украинец Григорий Синченко, которого незаконно удерживает группировка «ДНР» в СИЗО Донецка, объявил голодовку. В конце 2021 года омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что состояние Синченко является критическим, жестокие пытки довели его до попытки самоубийства.



● В российской партии власти «Единая Россия» утверждают, что около 16 тысяч жителей отдельных районов Донецких и Луганских областей подали заявления на вступление в ряды политсилы.



● Украина планирует в феврале созвать дебаты в Генассамблее ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.



● В Украине собираются отменить призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Это следует из президентского указа, предусматривающего также переход страны к основам профессиональной армии, а также увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек в ближайшие три года.



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