В Украине за сутки выявили свыше 35 тысяч новых случаев COVID-19

За вторник, 1 февраля, в Украине выявили 35 014 случаев заражения коронавирусом, что на 4 228 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 9 894 пациента, умерли 204 человека. Вчера госпитализировали 4 314 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 130 277 человек. Из них выздоровели 3 641 474 пациента, а умерли 100 599 человек.



Вчера вакцинировались 74 592 человека.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 373 130 человек, из них получили первую дозу — 15 373 128 человек, получили две дозы — 14 672 260 человек. Получили дополнительную дозу — 17 892 человека, бустерную дозу — 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.