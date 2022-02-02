В Пентагоне заявили, что у России нет права вето на членство Украины в НАТО

У России нет права применения вето на решение Украины вступить в НАТО. Всякий вопрос о членстве относится непосредственно к конкретной стране и самому Североатлантическому альянсу. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



Он отметил, что вопрос по поводу членства в блоке — это вопрос 31 государства, в числе которых собственно Украина и 30 стран-членов Альянса. РФ в этом списке отсутствует.



Представитель Пентагона указал, что Украина проводит реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО, а Штаты оказывают в этом посильную помощь.



«Решение должно зависеть от того, с кем именно Украина себя ассоциирует», — сказал Кирби.

Также он вновь напомнил Москве, что в данном вопросе у нее нет права голоса.



«Это не тот случай, когда Путин имеет право вето. Это так не работает», — подытожил представитель Пентагона.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в случае вступления в НАТО может начать возвращать Крым военным путем. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.