«ЛНР»: 242 заболевших COVID-19

За минувшие сутки, 1 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 242 новых случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 39 пациентов, умерли от осложнений 4 ранее заболевших.

Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 23 052 случая COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 891 человек, а 3180 человек умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.