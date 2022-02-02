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США предложили РФ обсудить проверку баз НАТО - Bloomberg

02 февраля 2022, 09:10

США предложили РФ обсудить проверку баз НАТО - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена сообщила России о готовности обсуждения предоставления возможности убедиться в том, что на базах НАТО в Польше и Румынии отсутствуют наступательные крылатые ракеты «Томагавк». Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на источники, которые знакомы с данным вопросом.

Цель предложения американской стороны — развеять опасения Кремля по поводу того, что пусковые установки могут использовать против РФ.

По словам одного из собеседников агентства, заключение любого соглашения произойдет только после обсуждения с союзниками, в первую очередь это относится к Польше и Румынии. В ответ от Москвы хотят взаимности по некоторым российским базам. На польских и румынских полигонах нет наступательных ракет типа «Томагавк». Однако президент РФ Владимир Путин уже много раз выказывал предположение, что Штаты и НАТО могут применять системы противоракетной обороны Aegis Ashore, чтобы запускать «Томагавки».

В Бухаресте заявили о готовности пригласить российских представителей для инспекции, если будет соблюден принцип взаимности.

По словам источника, знакомого с позицией Польши, страна согласится на проверки РФ, но в обмен хочет проинспектировать объекты Калининградской области.

Данное предложение является доказательством того, что Штаты ищут точки соприкосновения с Россией, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.

США и НАТО в своих письменных ответах России по долгосрочным юридическим гарантиям безопасности прогнорировали основные требования России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

26 января США и НАТО предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. 

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Нато Польша Румыния Инспекции США-Россия ракеты "Томагавк" базы НАТО

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