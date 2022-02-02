На строительстве казарм в Мариуполе растратили более 10,5 миллиона гривен

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Восточного территориального квартирно-эксплутационного управления ВСУ, который нанес серьезный ущерб государству при строительстве казарм в Мариуполе Донецкой области, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Как выяснило следствие, экс-чиновник в 2018 году не проверил фактические объемы выполненных работ на строительстве четырех казарм в городе Мариуполе, хотя такая обязанность у него была. Он безосновательно подписал официальные документы. Это стало основанием для оплаты завышенных объемов подрядных работ, которые не были выполнены предприятиями-подрядчиками. В результате государству нанесен ущерб в размере более 10,5 миллионов гривен.



Уголовное дело в отношении экс-чиновника открыто по факту халатного отношения к воинской службе в условиях особого периода, кроме военного положения (часть 3 статьи 425 УК Украины).