Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине

Правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине военной помощи в виде противоракетных комплексов и боеприпасов.

Об этом сообщил в Twitter в ночь на 2 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак.



Он уточнил, что это будет самое современное польское оборудование.



«Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование — переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы», — написал Блащак.

Власть Польши приняла решение о передаче Украине оборонительного вооружения. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.



1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. Министр иностранных дел Польши и новый действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что сосредоточит свои усилия на мирном урегулировании конфликтов в регионе.