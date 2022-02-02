Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, сообщает «Новости-Грузия».

Проект был предложен правящей партией «Грузинская мечта».

Из зарегистрированных 107 парламентариев 74 проголосовали «за», никто не голосовал против. Однако большая часть депутатов от оппозиции решила воздержаться от голосования. В процессе обсуждения текста резолюции они назвали его «недостаточно четким», потому как в нем не указана роль РФ.

В резолюции «О возможной военной эскалации в Украине» говорится, что Грузия осуждает всякие намерения, которые могут быть использованы против территориальной целостности Украины.



«Грузия выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности», — отмечается в резолюции.



Также в резолюции указано, что грузинский парламент выражает солидарность с дружественным украинским народом.