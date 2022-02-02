На Луганщине за сутки выявили почти 700 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 869 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще пять больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровели 64 человека, умерли от осложнений заболевания 5 человек — 71-летний мужчина из Лисичанска, 82-летняя женщина из Северодонецка, 26-летняя женщина из Беловодского района, 85-летняя женщина из Старобельского района и 73-летний мужчина из Троицкого.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 66 559 жителей области. Из них выздоровели — 58 166 человек, умерли — 2 281 пациент.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 801 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 61,4 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за вторник, 1 февраля, в Украине выявили 35 014 случаев заражения коронавирусом, что на 4 228 случаев больше, чем днем ранее.