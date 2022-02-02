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Фонд госимущества продает Азовский судоремонтный завод

02 февраля 2022, 11:57

Фонд госимущества продает Азовский судоремонтный завод

Фонд госимущества Украины выставил на онлайн-аукцион по приватизации единый имущественный комплекс государственного предприятия «Азовский судоремонтный завод» в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Стартовая цена указана в сумме 211,4 млн гривен. Аукцион планируется на 25 февраля 2022 года, до этой даты принимаются заявки.

Согласно информации Фонда, в собственность объекта приватизации входят 28 зарегистрированных объектов недвижимого имущества (здания и сооружения производственного и административного назначения, база отдыха «Дружба») общей площадью 69 772,90 кв. м.

В приватизацию также включены: два земельных участка под базой отдыха «Дружба», 77 единиц транспорта, в том числе легковые, грузовые автомобили, автобусы, катера, суда и спецтехника.

Кроме того, на балансе предприятия находятся объекты, не подлежащие приватизации (причалы, плавпричалы, хранилища, понтоны, судоремонтные набережные, котлованы и проч.).

По данным на 30 сентября 2021 года, на предприятии работают 85 человек, у завода нет просроченной кредиторской задолженности, однако есть текущая кредиторская задолженность в сумме 7,83 млн грн.

Азовский судоремонтный завод в апреле 2021 года передал государству имущество при согласовании Фонда государственного имущества Украины. 

Работа завода была заблокирована с 1 февраля 2021 года, сотрудники неоднократно выходили на акции протеста на улицы Мариуполя и перекрывали дороги, начался процесс банкротства. Представители частной компании, в чьих руках более 15 лет находился завод, заявляли, что отключение его от электроэнергии грозит Мариуполю экологической катастрофой.

Азовский судоремонтный завод является крупнейшим в акватории Азовского моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении, судостроении и перевалке. Завод производит строительство, ремонт судов, а также перевалкой грузов на собственных причалах.

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