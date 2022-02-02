Резников разъяснил, кому не грозит призыв в армию с 2024 года

С 1 января 2024 года Министерство обороны Украины собирается полностью отменить военный призыв. Заменой ему должна стать кратковременная интенсивная подготовка. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он уточнил, что заменять военный призыв намерены, постепенно увеличивая количество граждан, навыки которых будут поддерживать на тренировках и сборах.



По словам Резникова, Минобороны подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв еще будет сохранен. Однако в качестве альтернативы будет введена краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка.



«Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв. При этом они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на краткосрочную интенсивную подготовку», — сообщил министр, отметив, что для реализации всего запланированного правительство уже в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов.

В Украине собираются отменить призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, предусматривающем переход страны к основам профессиональной армии, а также увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек в ближайшие три года.



Глава государства заявил, что разработанный указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать привлекательной военную службу.