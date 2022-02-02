«Это защита»: Зеленский — о поставках оружия Украине

Оружие, которое поставляется в Украину иностранными партнерами, необходимо исключительно для защиты страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.



«Это не первый год войны и не первый год эскалации, оккупации. Поэтому говорить, что мы видим в этом те или иные тактические шаги с нашей стороны, я считаю несправедливо. Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу Родину», — отметил президент.



Он подчеркнул, что Украина наращивает уровень боеспособности армии после того, как страна потеряла часть территорий из-за их оккупации Россией.



«Я не готов публично говорить, о чем и с какой страной мы договариваемся, и что получаем. Для нас важно, что все это оружие — это защита. Мы думаем только о мире, мы думаем про деоккупацию территорий, и только дипломатическим путем. Сегодня мы говорим, что больше не отдадим ни одного участка нашей земли. Мы не отдадим наши территории, какая бы цена этому ни была», — заявил Зеленский.

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