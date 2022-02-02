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65% украинцев считают, что войну на Донбассе начала РФ - опрос

02 февраля 2022, 13:54

65% украинцев считают, что войну на Донбассе начала РФ - опрос

65 процентов опрошенных украинцев считают, что война на Донбассе была начата Россией. Об этом сообщила аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина, передает «Укринформ».

В ходе публичной дискуссии на тему: «Место Украины в 2022 году: какие ожидания объединяют украинцев с цивилизованным миром» она озвучила результаты опроса «Угроза нового вторжения: общественное мнение о конфликте, возможных компромиссах и противодействии России», который был проведен совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

По словам Золкиной, 65% респондентов считают, что война на востоке Украины развязана Россией.

68% опрошенных указали, что конфликт на Донбассе — российская агрессия с использованием местных боевиков.

«Очень важно, что во второй половине 2021-го сторонников такой позиции — это российская агрессия с использованием локальных боевиков, увеличилось почти на 15%. В мае 2021 года на аналогичный вопрос мы фиксировали 53% украинцев, считавших, что это российская агрессия», — пояснила она.


Золкина отметила, что, согласно результатам опроса, российской агрессией конфликт на востоке Украины считает подавляющая часть избирателей «Европейской солидарности», «Слуги народа», «Батьківщини», партии «Сила и честь», а электорат «ОПЗЖ» и партии «НАШИ», наоборот, считают конфликт внутренним.

«Однако внутри страны только 15% опрошенных считают, что этот конфликт имеет внутреннюю природу. Подавляющее большинство едины в том, что это внешний характер и это российская агрессия. В этом объединены все макрорегионы Украины», — подчеркнула Золкина.

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