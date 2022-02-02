Зеленский заявил о финансовой стабилизации и укреплении курса гривны

Президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривны к доллару стабилизировался, и призвал не выводить средства из Украины. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.



«Что касается гривны, я считаю, что на сегодня мы ситуацию удержали, несмотря на ту информационную панику, волну. Мы делали много разных шагов, стабилизировали курс гривны. Я считаю, мы успокоили рынки, на сегодня ответственно могу это констатировать», — сказал Зеленский.



По его словам, сейчас идет укрепление национальной валюты. Также президент отметил, что большую роль в этом сыграли международные партнеры.



«Европейские лидеры открывали нам финансовые гарантии, это также был сигнал для рынков, для инвесторов, что Европа верит в Украину, в стабильную ситуацию, верит в наш рынок и банковскую систему. Поэтому не надо выводить деньги», — сказал Зеленский.



Он добавил, что визиты зарубежных лидеров тоже важны, потому что своими приездами они показывают, что поддерживают Украину и ее безопасность.



«Я не вижу рисков больших для нас. Мы разговаривали с большой группой, с главой Национального банка Кириллом Шевченко. Мы понимаем, что будет завтра. Мы вышли из ситуации, когда для нас каждое утро — это финансовый риск. На сегодня ситуация стабильная», — резюмировал глава государства.