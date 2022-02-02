Пять стран запустили фонд помощи Украине в размере 35 миллионов фунтов

Сегодня, 2 февраля, состоялось подписание меморандума о создании фонда «Партнерство за сильную Украину», сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Участниками совместного фонда стали США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада. Они профинансировали 35 миллионов фунтов стерлингов (47 миллионов долларов США) для реализации первых проектов.

По словам вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, эти проекты будут направлены на общины, их устойчивость, людей, нуждающихся в поддержке.



"Мы понимаем, насколько важно и, главное, своевременно именно здесь, именно сейчас начинать такие проекты. Это важно для наших людей на востоке и юге страны, это важно для всех украинцев — знать и верить, что мы не одни, мы стоим плечом к плечу", - подчеркнула она.



В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что посредством этого фонда партнеры с украинским правительством окажут поддержку людям, которые пострадали от российской агрессии на Донбассе. Она уточнила, что взнос Британии за ближайшие 3 года составит 11,5 миллиона фунтов стерлингов (14,8 миллиона долларов США).



США через USAID собираются увеличить размер своего вклада с 5 до 10 миллионов долларов.



Канада для сдерживания эскалации предоставит от 10 до 15 миллионов канадских долларов (до 12 миллионов долларов США).



Вклад Швеции составит 50 миллионов шведских крон (5.4 миллиона долларов США).



Предварительно уже определен ряд пилотных проектов, которые должны способствовать укреплению регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций властям или предоставление грантовых инвестиций.