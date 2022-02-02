Нидерланды выделят около 400 тысяч евро на борьбу с пандемией на Донбассе

Нидерланды передадут около 400 тысяч евро для преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на востоке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, опубликованном на сайте главы Украинского государства.



Как отмечается в заявлении, стороны выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, в частности, для обеспечения равного доступа к приемлемым по цене вакцинам против COVID-19.



«В этой связи Нидерланды передадут около 400 тысяч евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины (ОСНА) для преодоления пандемии на востоке Украины», — сказано в заявлении.



Кроме того, среди обозначенных направлений сотрудничества премьер-министр Марк Рютте объявил, что Нидерланды увеличат свои финансовые взносы в украинские неправительственные организации, а также в деятельность ПРООН по поддержке безопасности и правосудия в пострадавших от конфликта восточных регионах Украины.

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