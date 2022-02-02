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Как узнать год выпуска по маркировке, нанесенной на шину производителем

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02 февраля 2022, 15:19

Как узнать год выпуска по маркировке, нанесенной на шину производителем

Автомобильная шина при правильном хранении может в течение 5 лет без потерь сохранять свои эксплуатационные качества. Столько же с момента установки на авто шинные производители разрешают её эксплуатацию. Как и многие другие товары, резина подвержена «старению» в зависимости от условий, в которых её хранят. Поэтому до покупки автовладельцу рекомендуется поинтересоваться годом выпуска шин.

Маркировка покрышек по дате выпуска

Чтобы не ошибиться и правильно купить шины в Украине, нужно учитывать некоторые нюансы выбора авторезины. Обращать внимание следует не только на дату производства, но и на внешнее состояние ската (эластичность материала, наличие трещин, паутин и деформаций). Это связано с тем, что годовалая покрышка, которая всё своё существование провела на стойке под открытым небом как в зной, так и в мороз, может «постареть» сильнее, чем покрышка, которой уже более 5-ти лет.

Дата выпуска обязательно нанесена на боковой части шины в виде 4-х цифр. Как правило, они вписаны в овал, внутри которого:

  • двумя первыми цифрами указана неделя изготовления,
  • остальными цифрами обозначен год производства.

Например, 1019 – обозначение резины, выпущенной на 10-й неделе 2019 года. Конечно, лучше купить покрышки, выпущенные в текущем году. Но если хранение осуществлялось правильно, то шины 3-х и даже 5-летнего возраста будут абсолютно не хуже. При этом, из «плюсов» то, что продавцы на них охотнее делают скидки.

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Что даст информация о времени изготовления автошины

Переобувать машину приходится два раза в год или чаще. Автошины можно эксплуатировать несколько лет и ставить новые, учитывая состояние резины, равномерность стирания и глубину рисунка протектора, а также дату выпуска. Набор этих данных поможет адекватно оценить состояние и оставшийся срок службы покрышек.

  1. Многие производители подтверждают сохранение характеристик для ещё не использовавшихся шин в течение 5-ти лет с момента выпуска и дают ещё 5 лет на их эксплуатацию. Однако, нужно понимать, что при неправильных условиях хранения, а также неаккуратной эксплуатации (резкие старты и торможения, скоростное прохождение крутых поворотов, попадания в ямы, наезды на дорожные неровности, притирания о бровку и т.д.) срок службы шин может сократиться в несколько раз.
  2. За время эксплуатации шина изнашивается и постепенно теряет свои свойства. Это обусловлено стиранием верхнего наиболее производительного протекторного слоя и уменьшением глубины канавок, а при использовании покрышки более 5-ти лет «усталостью» каркаса и изменением химической структуры резиноматериала.

Выявить старение шин можно самостоятельно. Для этого нужно внимательно осмотреть боковые части. Сеть мелких трещинок, обнаруженная на поверхности, является первым признаком старения. Со временем они будут углубляться, а первоначально черная шина будет приобретать серовато-беловатый оттенок.

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Лучшее решение – покупка новой авторезины

В стремлении к экономии автомобилист может обратить внимание на дешевые автошины, бывшие в употреблении. Это сомнительная выгода, которая может создать серьезный риск ДТП. Спокойствие автовладельца – новая резина от проверенного поставщика и импортёра.

Официальный интернет-магазин шин https://ascania-shina.com/shiny гарантирует владельцу автомобиля качество, долговечность и безопасность выбранных моделей.

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