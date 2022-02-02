На Луганщине инспектор Гоструда попался на взятке

Инспектор Гоструда задержан при получении взятки. Фото: пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Прокуроры сообщили о подозрении чиновнику Государственной службы Украины по вопросам труда в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По информации следствия, 49-летний инспектор одного из отделов Восточного межрегионального управления Гоструда вымогал у местного предпринимателя деньги. Взамен он пообещал не привлекать предпринимателя к административной ответственности за правонарушения, которые были якобы выявлены в ходе проверки. Всего чиновник вымогал и получил 2 000 долларов США.

Правоохранители задержали его непосредственно в момент получения второй части взятки в порядке статьи 208 УПК Украины.



В ходе проведенных обысков у подозреваемого изъяли деньги, документы и иные предметы, имеющие отношение к делу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и аресте изъятого имущества.



За содеянное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества (часть 3 статьи 368 УК Украины), отмечается в сообщении.