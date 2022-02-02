Боевики обстреляли Гнутово и Талаковку на Донетчине

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем.



«Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17», — говорится в сообщении.



Кроме того, в направлении Талаковки боевики открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет», — уточнили в штабе.



Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрел.