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Боевики обстреляли Гнутово и Талаковку на Донетчине

02 февраля 2022, 17:56

Боевики обстреляли Гнутово и Талаковку на Донетчине

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем.

«Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17», — говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении Талаковки боевики открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет», — уточнили в штабе.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрел.

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