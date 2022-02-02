На Луганщине задержали боевика «ЛНР», который воевал против ВСУ

Вблизи поселка Екатериновка в Луганской области правоохранители совместно с военными задержали боевика группировки «ЛНР», который вернулся на подконтрольную властям территорию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации следствия, житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам группировки им. Платова, получил прозвище «Малек» и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.



Мужчина участвовал в боевых действиях против украинских военных, за что был награжден нагрудным и памятным знаками «ЛНР».



Возвращение на подконтрольную территорию боевик объяснил усталостью от участия в боевых действиях и желанием увидеть жену и детей.



В настоящее время он задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.