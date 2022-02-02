Украина и Нидерланды согласовали способы сдерживания РФ от дальнейшей агрессии

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Дмитрий Кулеба и Вопке Хукстра во время переговоров в Киеве согласовали действия по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



Кулеба подробно рассказал об агрессивных действиях России, угрожающих Киеву, НАТО и ЕС, в связи с чем отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонного оружия.



Его собеседница подтвердила, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны и осуждают злость России.



Отдельной темой разговора стало сотрудничество в рамках Крымской платформы, взаимодействие в областях кибербезопасности и противодействие российской дезинформации. Стороны уделили особое внимание совместной работе по установлению справедливости за сбивание пассажирского самолета рейса МН17 и привлечение к ответственности виновных в этом преступлении.



Большое внимание было уделено развитию торговли и инвестиций между Украиной и Нидерландами.