Массовые минирования в ОРДО, в Алчевске новый «мэр». Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.

Эскалации ситуации вокруг границ Украины



● Президент США Джо Байден одобрил развертывание 3 тысяч американских военнослужащих в Польше, Германии и Румынии. Это решение принято с целью поддержки стран-участниц НАТО в Восточной Европе на фоне сосредоточивания российских войск вдоль границы Украины.



● Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину «неизбежным». По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.



● Россия считает, что нет смысла организовывать новую встречу лидеров Нормандского формата, так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, не выполняются.



Что еще произошло



● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления «особого статуса» Донбассу с так называемым правом вето и влиянием на общую политику Украины, как этого хочет Россия.



● Группировка «ДНР» 2 февраля получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий школ и университетов под контролем «ДНР», учащиеся и персонал были эвакуированы.



● «ДНР» незаконно удерживает 36-летнего ветерана АТО Василия Горобца, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но ему не оказывается медицинская помощь. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



● К весне этого года Россия планирует упростить порядок пропуска на пограничных пунктах, сопредельных с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, планируется расширить пропускные пункты.



● В оккупированном Алчевске Луганской области отстранили от должности главу городской «администрации» при группировке «ЛНР» Наталью Пяткову, рассказал источник «Новостей Донбасса». Супруг Пятковой, работавший ранее на Алчевском металлургическом комбинате, сейчас находится под подпиской о невыезде из отдельных районов Луганщины.



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