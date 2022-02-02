Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Массовые минирования в ОРДО, в Алчевске новый «мэр». Главное

02 февраля 2022, 23:17

Массовые минирования в ОРДО, в Алчевске новый «мэр». Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
Эскалации ситуации вокруг границ Украины
 

● Президент США Джо Байден одобрил развертывание 3 тысяч американских военнослужащих в Польше, Германии и Румынии. Это решение принято с целью поддержки стран-участниц НАТО в Восточной Европе на фоне сосредоточивания российских войск вдоль границы Украины.

● Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину «неизбежным». По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.

● Россия считает, что нет смысла организовывать новую встречу лидеров Нормандского формата, так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, не выполняются.

Что еще произошло

● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления «особого статуса» Донбассу с так называемым правом вето и влиянием на общую политику Украины, как этого хочет Россия.

● Группировка «ДНР» 2 февраля получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий школ и университетов под контролем «ДНР», учащиеся и персонал были эвакуированы.

● «ДНР» незаконно удерживает 36-летнего ветерана АТО Василия Горобца, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но ему не оказывается медицинская помощь. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

● К весне этого года Россия планирует упростить порядок пропуска на пограничных пунктах, сопредельных с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, планируется расширить пропускные пункты.

● В оккупированном Алчевске Луганской области отстранили от должности главу городской «администрации» при группировке «ЛНР» Наталью Пяткову, рассказал источник «Новостей Донбасса». Супруг Пятковой, работавший ранее на Алчевском металлургическом комбинате, сейчас находится под подпиской о невыезде из отдельных районов Луганщины.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:17
Массовые минирования в ОРДО, в Алчевске новый «мэр». Главное
22:14
«ЛНР» сменила «мэра» Алчевска вслед за руководством градообразующего предприятия
16:58
«ДНР» ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий: Список
16:17
«ДНР»: Проверяют информацию о минировании 400 зданий
15:58
В Госдуме заявили, что Россия изменит порядок пропуска на границе с ОРДЛО
14:36
«ДНР» удерживает в плену ветерана АТО и не предоставляет медпомощь — Денисова
12:49
В Донецке из-за сообщений о минировании эвакуируют студентов
11:43
«ДНР» выявила за сутки 1248 новых случаев COVID-19
10:46
«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ
08:47
«ЛНР»: 242 заболевших COVID-19
08:31
«ДНР»: В Донецке проверяют сообщения о минировании 85 школ
22:16
Бомба в «администрации ДНР» и голодовка в плену. Главное за день
17:04
«ДНР» переводит школы на дистанционное обучение, первоклассники уйдут на каникулы
16:21
«ЛНР» возобновила комендантский час
16:05
«ЛНР» переводит сорок школ на карантин
все новости
23:42
Посольство США обратилось к РФ в связи с обстрелом КПВВ «Гнутово»
23:17
Массовые минирования в ОРДО, в Алчевске новый «мэр». Главное
22:51
США пересмотрят расстановку сил в Европе в случае деэскалации вокруг Украины
22:14
«ЛНР» сменила «мэра» Алчевска вслед за руководством градообразующего предприятия
21:52
Псаки заявила, что США больше не будут называть вторжение РФ в Украину «неизбежным»
20:33
Украина и Нидерланды согласовали способы сдерживания РФ от дальнейшей агрессии
19:08
Байден одобрил дополнительное развертывание войск США в Европе
18:19
На Луганщине задержали боевика «ЛНР», который воевал против ВСУ
17:56
Боевики обстреляли Гнутово и Талаковку на Донетчине
16:58
«ДНР» ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий: Список
16:20
На Луганщине инспектор Гоструда попался на взятке
16:17
«ДНР»: Проверяют информацию о минировании 400 зданий
15:58
В Госдуме заявили, что Россия изменит порядок пропуска на границе с ОРДЛО
15:52
Правительство обновило перечень временно неподконтрольных Украине населенных пунктов
15:24
Кабмин усовершенствовал порядок кредитования жилья для переселенцев
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция