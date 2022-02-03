Сутки на Донбассе: атака на КПВВ, четыре нарушения режима «тишины»

За минувшие сутки, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, одно из нарушений — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики совершили обстрел КПВВ «Гутово» на Донетчине. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, который проходит через КПВВ, противником использован беспилотник, с которого был сброшен выстрел ВОГ-17.



Кроме того, в направлении Талаковки боевики вели обстрелы, применяя ручные противотанковые и автоматические и станковые гранатометы.



Поблизости Песков они обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Талаковка-Коминтерново, Пищевик-Октябрь, Водяное-Коминтерново.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 3 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.