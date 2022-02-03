Новый антирекорд: В Украине за сутки выявили почти 40 000 новых случаев COVID-19

За среду, 2 февраля, в Украине выявили 39 620 случаев заражения коронавирусом, что на 4 626 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 9 380 пациентов, умерли 210 человек. Вчера госпитализировали 4 136 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 169 897 человек. Из них выздоровели 3 650 854 пациента, а умерли 100 809 человек.



Вчера вакцинировались 73 195 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 396 725 человек, из них получили первую дозу — 15 396 723 человек, получили две дозы — 14 700 198 человек. Получили дополнительную дозу — 18 728 человек, бустерную дозу — 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.