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В Пентагоне подтвердили подлинность опубликованных в El Pais документов

03 февраля 2022, 08:54

В Пентагоне подтвердили подлинность опубликованных в El Pais документов

Опубликованный вчера в испанской газете El Pais текст действительно является письменным ответом США России на ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга в Вашингтоне.

По его словам, утечка информации — подтверждение того, что между позицией Штатов на закрытом переговорном процессе и публичными заявлениями нет абсолютно никаких различий.

«Предложения США попали к европейским СМИ. Мы не обнародовали этот документ. Однако в настоящий момент, когда он стал известен всему миру, можно понять, что мы правы, когда утверждаем: нет различий между нашими публичными выступлениями и нашей позиций на закрытых переговорах», — заявил Кирби.

Кроме того, он отметил, что после публикации документов можно утверждать о том, что возможности для диалога между Штатами и РФ есть.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вчера заявил, что в Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на предложения РФ по безопасности. Он отметил, что обнародованные в СМИ ответы в Кремле предпочитают не комментировать.

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Пентагон США-Россия Джон Кирби гарантии безопасности

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