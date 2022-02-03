На Донетчине за сутки выявили почти 1 800 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 754 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще пять пациентов, а выздоровели 77.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 185 580 человек. Из них 166 481 пациент выздоровел, 5 333 — умерли.

По данным Минздрава, за среду, 2 февраля, в Украине выявили 39 620 случаев заражения коронавирусом, что на 4 626 случаев больше, чем днем ранее.