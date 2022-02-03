В «ДНР» загорелась шахта, горняков эвакуировали

На шахте «Прогресс» в находящемся под контролем группировки «ДНР» городе Торезе произошел пожар в угольной выработке, сообщает пресс-служба «МЧС» группировки «ДНР».



«В Торезе на шахте „Прогресс“ 2 февраля произошел пожар на западном откаточном штреке пласта h8. В шахте находились 62 человека. В 22:25 все люди из шахты выведены на поверхность, в 22:30 вентилятор главного проветривания южного вентиляционного ствола переведен в реверсивный режим проветривания», — говорится в сообщении.



В «ведомстве» отметили, что видимые очаги горения в лаве были потушены после полуночи, после чего было произведено охлаждение выработки. На ликвидацию аварии привлекли 9 единиц техники и 50 человек личного состава.



Шахта «Прогресс» введена в строй 30 декабря 1973 года. Промышленные запасы энергетического угля марки «А» (антрацит) оцениваются примерно в 89 миллионов тонн. На шахте трудятся более 1 300 человек.