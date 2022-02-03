На Донетчине замначальнику отдела миграционной службы грозит до 10 лет тюрьмы

Сотрудника одного из городских отделов Государственной миграционной службы в Донецкой области обвинили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в его отношении.



Как выяснилось в ходе следствия, в августе 2021 года жительница города Дружковки обратилась в горотдел ГМС Украины, чтобы решить вопрос пребывания на территории страны ее сына — гражданина Армении.



Заместитель начальника отдела сообщил женщине, что ее сын находится в Украине незаконно и подлежит выдворению из страны с запретом на въезд в дальнейшем. Впрочем, чиновник предложил «решить» вопрос за определенную сумму — 8 000 гривен.

Сейчас обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

Санкция части 3 статьи 368 УК Украины предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.