«ЛНР»: более 200 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 2 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 203 новых случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 37 пациентов, от осложнений умерли двое ранее заболевших.

Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 23 255 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 928 человек, а 3182 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.