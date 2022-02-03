«ДНР» сообщила о 1 141 новом случае COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 2 февраля, выявили 1 141 случай коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 5 человек, выписаны после выздоровления 160 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 128 495 заболевших COVID-19. Из них 110 308 человек выздоровели, летальных случаев — 9 563. Продолжают болеть 8 624 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлен 79 случаев пневмоний, из них госпитализировано 56 человек. Всего на лечении находится 736 пациентов с пневмониями, в том числе 340 на кислородной поддержке (+14 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.