Мариупольчанин предстанет перед судом за антиукраинские посты в соцсети

Житель Мариуполя предстанет перед судом по обвинению в нарушении трех статей Уголовного кодекса за распространение в соцсети антиукраинских материалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, с 2020 по 2021 год в запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники» систематически распространял материалы антиукраинского содержания. В частности, делился записями и изображениями с враждебными призывами граждан Украины брать в руки оружие и силой добиваться «русского мира» на Донбассе, для присоединения его к России.



Правоохранители уведомили его о подозрении в распространении материалов с призывами к захвату государственной власти, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и развязывании военного конфликта (ч. 2 ст. 109, ч .1 ст.110, ст.436 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.