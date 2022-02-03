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В Минобороны объяснили доступ к оружию сил теробороны

03 февраля 2022, 11:06

В Минобороны объяснили доступ к оружию сил теробороны

Силы территориальной обороны могут применять стрелковое и иные виды оружия. О предоставлении доступа к нему в ходе брифинга рассказал министр обороны Алексей Резников.

«По состоянию на сегодня происходит первый этап — развертывание сил территориальной обороны по штату мирного времени. Это набор из 10 000 профессиональных военных, которые будут именно военными ВСУ. Они будут создавать командно-штабное украинское ядро сил территориальной обороны, ведь это часть ВСУ», — отметил он.

Резников подчеркнул, что речь идет не о добровольческих дружинах или добровольческих формированиях органов местного самоуправления, уточнив, что «это не самодеятельность».

После этого начнется формирование бригад и батальонов сил теробороны посредством заключения контрактов с резервистами. Если человек подпишет контракт, тогда за ним закрепят штатное оружие и боекомплект.

По словам министра, для хранения оружия предназначены специально подготовленные комнаты с сигнализацией и охраной, они находятся на территории воинских частей.

«Не дома, не в шкафу, не под кроватью. Это штатное оружие, которое будет принадлежать резервисту. В случае необходимости, если будет сигнал тревоги, он должен будет прибыть в воинскую часть, получить оружие и переходить к выполнению задания», — сообщил Резников.

Кабмин обнародовал постановление об утверждении положения о добровольческих формированиях территориальных громад.

Силы теробороны в приграничных областях с 15 января должны начать получать оружие. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Руководители областных, районных госадминистраций и городские головы в четырех регионах будут привлечены к учениям Сил территориальной обороны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на заседании правительства.

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