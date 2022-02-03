«ЛНР» сообщила об эвакуации людей из горящего дома

В Луганске, находящемся под контролем группировки «ЛНР, в многоквартирном доме возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС» группировки «ЛНР».



Пожар возник поздно вечером 2 февраля в пятиэтажке на улице Ленина. Один из жильцов заметил появившийся из-под двери соседской квартиры дым.

«К моменту прибытия дежурных караулов двух пожарных частей погорелец — 35-летний мужчина смог самостоятельно покинуть квартиру. Звено газодымозащитной службы включилось в работу, началось тушение пожара, очаг которого находился в захламленном коридоре. Одновременно с этим спасатели начали эвакуировать жильцов двух этажей. Всего было эвакуировано 13 человек», — сообщили в «ведомстве».



Госпитализация потребовалась только хозяину квартиры, где возник пожар. Медики диагностировали у него отравление продуктами горения средней степени тяжести и алкогольное опьянение.



Пожар ликвидировали в 23:46. К этому времени все ранее эвакуированные уже вернулись в сои квартиры. Огонь уничтожил домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания в «ведомстве» назвали неосторожность при курении.