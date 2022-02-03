На Луганщине за сутки выявили 840 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 840 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще трое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 53 человека, умерли от осложнений заболевания три человека — 83-летняя женщина из Северодонецка, 85-летний мужчина из Сватовского района и 73-летняя и женщина из Старобельского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 67 399 жителей области. Из них выздоровели — 58 219 человек, умерли — 2 284 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 891 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 60,5 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за среду, 2 февраля, в Украине выявили 39 620 случаев заражения коронавирусом, что на 4 626 случаев больше, чем днем ранее.