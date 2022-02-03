Поклонская на новой должности собралась «защищать права соотечественников» в Украине

Экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская, подозреваемая в государственной измене, на новой должности собралась защищать права соотечественников в Украине. Об этом сообщает пропагандистский ресурс «Крыминформ».



Вчера, 2 февраля, она была назначена заместителем главы «Россотрудничества».



Поклонская заявила, что будет защищать права соотечественников за рубежом, в том числе и в Украине.



«Приоритетом для меня, конечно же, предварительно мы обсуждали мои функциональные обязанности, будет защита прав соотечественников за рубежом. В частности — в Украине», — сказала она.



Она уточнила, что для нее подобная «защита» не является «новой сферой деятельности». По утверждению Поклонской, «она всегда занималась защитой прав человека, миром и безопасностью».



«Мой российско-украинский опыт здесь очень пригодится. Мы с Украиной становимся все ближе друг к другу», — отметила она, уточнив, что к исполнению должностных обязанностей приступит со следующей недели.

В октябре 2021 года Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде. Но туда она не поехала «в связи с личными обстоятельствами».



Так называемая общественная палата при группировке «ДНР» выпустила обращение к главе оккупированного Россией Крыма Сергею Аксенову с просьбой «не выдвигать кандидатуру Натальи Поклонской на выборы в Государственную думу РФ». Поводом для возмущения стало интервью депутата Госдумы Поклонской, которое вышло на телеканале RT в марте. В нем уроженка Луганской области и бывший прокурор Крыма высказалась о Донбассе.