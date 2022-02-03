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В НАТО приветствуют решение США разместить дополнительные силы в Европе

03 февраля 2022, 13:41

В НАТО приветствуют решение США разместить дополнительные силы в Европе

НАТО занята поиском дипломатических путей для разрешения нынешнего кризиса в сфере безопасности в Европе, однако следует быть готовыми к худшему сценарию. Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».

В связи с этим он считает решение Вашингтона о размещении дополнительных сил в Германии, Польше и Румынии важным элементом политики НАТО по сдерживанию и обороне. Вчера США объявили о решении отправить дополнительно 2 000 военных в Польшу и Германию, а также перебросить около 1 000 человек персонала из Германии в Румынию для усиления восточных союзников на фоне военной активности России.

«Мы привержены поиску политического решения для этого кризиса. Но мы должны быть готовы к худшему. Вчера США объявили, что дислоцируют дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии. Это мощный сигнал относительно обязательств США, который дополняет все недавние вклады Штатов в нашу общую безопасность, включая передачу авианосной ударной группировки под командование НАТО в Средиземноморье, а также выделение 8 500 военнослужащих высокой готовности для участия в Силах реагирования НАТО», заявил Столтенберг.

По его словам, союзниками уже повышена готовность Сил реагирования НАТО и дается оценка возможностей для размещения дополнительных боевых групп. Таким образом в Альянсе отвечают на новейшие угрозы в сфере безопасности и военное российское наращивание у границ Украины.

В Госдепартаменте США заявили, что настало время укреплять восточный фланг НАТО на фоне российской угрозы. Дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины на данный момент не сработал, как это ожидалось западом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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Нато Германия Польша Румыния Йенс Столтенберг США-НАТО

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